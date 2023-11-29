Не только Украина и страны Балтии: заседание ОБСЕ проигнорируют еще ряд стран

Таких стран будет больше, чем четыре

К объявленному Украиной бойкоту заседания Совета министров ОБСЕ в Скопье (Северная Македония), на которое был приглашен глава МИД россии сергей лавров, присоединятся еще несколько стран. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба получил соответствующие подтверждения уже от нескольких коллег.

Об этом он заявил на встрече с украинскими журналистами в Брюсселе, передает корреспондент "Телеграфа". Он напомнил, что публично о бойкоте объявили Украина, Литва, Латвия и Эстония. Однако, по его словам, это не полный перечень.

"Есть четыре страны, которые заявили, что не будут на министерском заседании ОБСЕ. Но есть также министры, которые подошли ко мне и сказали, что они здесь (на встрече министров НАТО в Брюсселе. – Ред.) есть, а там (в Скопе) — их не будет, но не хотят это заявлять публично. Есть также те министры, кто будет в среду на ужине, где лаврова не будет, но не будут на самом заседании в четверг", — подчеркнул Кулеба.

В то же время он заявил, что не хочет критиковать Северную Македонию за решение пригласить на встречу лаврова и выдать ему визу. "Я хочу встать в защиту македонцев, которые весь год поддерживали Украину", – подчеркнул Кулеба.

Напомним, журналисты выяснили, что высокие должности в ОБСЕ действительно занимают близкие к кремлю лица.