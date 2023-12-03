В Венгрии отреагировали на скандал с Порошенко: накинулись с обвинениями, но есть и интересная деталь

Венгры говорят, что это все "политическая борьба"

В Венгрии отреагировали на заявление СБУ о том, что Петр Порошенко планировал встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном во время поездки за границу. Там говорят, что Украина якобы не готова к членству в ЕС.

Такое заявление сделал пресс-секретарь венгерского правительства Золтан Ковач. В его сообщении говорится, что Венгрия "не желает играть никакой роли во внутриполитической борьбе президента Зеленского".

"Подобные новости и политические чистки являются еще одним свидетельством того, что Украина еще не готова к членству в Европейском Союзе", – отметил Ковач.

Примечательно, что Ковач в своем сообщении не отрицает самого факта возможного приезда Порошенко.

Напомним, что 30 ноября пятого президента Украины Петра Порошенко не выпустили из Украины. Его завернули прямо на границе не смотря на подписанную командировку председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком. Сам же Порошенко заверил, что у него запланирован десяток встреч в Польше и США. С поляками он намеревался обговаривать снятие блокады перевозчиков на границе. С американцами — об обеспечении финансирования военной помощи, которая почти исчерпалась в этом году. Впрочем, по словам, пограничников, его командировка была отменена.

Позже в Верховной Раде подтвердили, что отменили поездку пятого президента "секретным письмом", но не стали раскрывать его деталей. А на следующий день в СБУ сообщили, что бывшего украинского президента не выпустили из страны по их инициативе.По информации спецслужбы россия готовила провокацию, в которую планировала втянуть и Петра Порошенко. ИПСО должна была изменить настроения в странах-партнерах антироссийской коалиции и подтолкнуть Украину к переговорам с россией на условиях замораживания войны. Этот нарратив планировали поддержать и иностранные пророссийские политические силы. В частности, Петр Порошенко планировал встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, оторый регулярно выражает антиукраинскую позицию, является "другом путина" и призывает снять санкции с рф.

Ранее "Телеграф" сообщил, что ГУР купил у экс-президента Петра Порошенко и его окружения авто на 30 миллионов гривен.