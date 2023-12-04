Скандал с Порошенко: в Венгрии рассказали, собирался ли он встречаться с Орбаном

В Венгрии говорят, что рады вести переговоры с кем угодно

В Венгрии подтвердили информацию СБУ о том, что Петр Порошенко во время поездки за границу планировал встретиться в венгерским премьером Виктором Орбаном. Инициатором встречи был пятый президент Украины.

Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он отметил, что рад вести переговоры с кем угодно, включая бывших лидеров иностранных государств.

По его словам, встреча должна была состояться по инициативе Порошенко, но тему ее обсуждать не стал.

"Давайте не вдаваться в такую научную фантастику", − заявил Сийярто.

Напомним, что 30 ноября пятого президента Украины Петра Порошенко не выпустили из Украины. Его завернули прямо на границе не смотря на подписанную командировку председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком. Сам же Порошенко заверил, что у него запланирован десяток встреч в Польше и США. С поляками он намеревался обговаривать снятие блокады перевозчиков на границе. С американцами — об обеспечении финансирования военной помощи, которая почти исчерпалась в этом году. Впрочем, по словам, пограничников, его командировка была отменена.

Позже в Верховной Раде подтвердили, что отменили поездку пятого президента "секретным письмом", но не стали раскрывать его деталей. А на следующий день в СБУ сообщили, что бывшего украинского президента не выпустили из страны по их инициативе.По информации спецслужбы россия готовила провокацию, в которую планировала втянуть и Петра Порошенко. ИПСО должна была изменить настроения в странах-партнерах антироссийской коалиции и подтолкнуть Украину к переговорам с россией на условиях замораживания войны. Этот нарратив планировали поддержать и иностранные пророссийские политические силы. В частности, Петр Порошенко планировал встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, оторый регулярно выражает антиукраинскую позицию, является "другом путина" и призывает снять санкции с рф.

Ранее мы писали о том, что в Венгрии отреагировали обвинениями на скандал с Порошенко.