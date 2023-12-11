Запасний план допомоги Україні? Чого чекати від візиту Зеленського до Америки

Експерти спеціально для "Телеграфу" розповіли, чим важливі візити глави держави до Аргентини та США

Український президент Володимир Зеленський, здійснивши 10 грудня візит до Аргентини на інавгурацію нового глави держави Хав’єра Мілея, вирушив до Вашингтона. У США у нього заплановані переговори з головою Білого дому Джо Байденом та членами парламенту.

Це відбувається на тлі блокування, що триває вже кілька місяців, республіканською частиною Конгресу і Сенату виділення допомоги Україні. Чергову спробу розв'язати питання можна зробити цього тижня.

Експерти поділилися з "Телеграфом" думками щодо аргентинської поїздки Зеленського та очікуваннями від його чергового візиту до США.

Візит до Аргентини – це кілька вимірів

Політолог, політичний консультант Володимир Фесенко вважає, що візит Зеленського до Аргентини на інавгурацію нового президента цієї країни – це насамперед жест подяки Хав’єру Мілею за його активну підтримку України та засудження російської агресії під час передвиборчої кампанії.

"Аргентина велика та впливова країна в Латинській Америці – і її підтримка для нас важлива. У нас не так багато друзів у цьому регіоні. І кожен новий – дуже значущий. Востаннє президент України відвідував цей регіон 20 років тому. Там сильні позиції Росії, хоча більшість латиноамериканських країн займають відносно нейтральні позиції щодо війни між РФ та Україною", – пояснює експерт.

Він наголошує, що Зеленський прагне активно просувати позиції України, зокрема нашу "формулу миру" у країнах Глобального Півдня. Це стосується і Латинської Америки.

"Під час свого бліцвізиту до Аргентини Володимир Зеленський також зустрічався з президентами Парагваю, Уругваю, Еквадору, – зазначає Володимир Фесенко. – Судячи з інформації, що надходить, обговорювалася участь країн Латинської Америки у зустрічах радників лідерів держав щодо мирного процесу в Україні та нашої "формули миру", а також проведення саміту Україна – Латинська Америка".

Керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко вважає, що відвідування Зеленським Аргентини – це не тільки про нового президента Хав’єра Мілея та його підтримку нашої країни на політичному рівні.

"Є низка прикладних питань, які можуть бути розв'язані шляхом інтенсифікації наших двосторонніх відносин з Аргентиною. Вона має потужний ВПК. Так, Україну, крім бронетехніки, можуть у короткостроковій перспективі цікавити виробництво 155-мм снарядів. А аргентинці мають держпідприємство, яке здатне це зробити.

Тож тут ще й вимір військово-технічної співпраці", – пояснює експерт.

Він нагадує і заяву Хав’єра Мілея, що Аргентина не приєднуватиметься до БРІКС (розширення цієї організації проводять Китай та РФ на противагу ЄС та США). І якщо це підтвердиться відповідними діями, такий хід ще більше зіграє на руку демократичному світу, зазначає Ігор Чаленко.

Плюс – питання щодо підготовки до глобального саміту миру. Підтримка Аргентини стане однією з якорів українського впливу на Глобальному Півдні, наголошує експерт.

Небезпечний Орбан та внутрішньополітична проблема США

Великий фурор викликала коротка зустріч Зеленського в Аргентині з прем’єр-міністром Угорщини Орбаном.

"Про зміст цієї зустрічі відомо мало. Але зате дуже виразні відеокадри. Зрозуміло, що обговорювалася конфліктна позиція Угорщини щодо українського питання, зокрема, щодо початку переговорів про вступ України до ЄС, – пояснює Володимир Фесенко. – Не варто чекати негайного розв'язання цієї проблеми. Активна робота з Орбаном і з нашого боку, і з боку ЄС триватиме аж до засідання Європейської ради в середині грудня, і напевно – на самому засіданні. Протистояння з Орбаном – це надовго. Тому проблему Орбана треба розв'язувати насамперед усередині ЄС".

Дуже важливим є і візит президента Зеленського до США, упевнений політолог. Особливо за нинішніх умов, коли в американському парламенті зависло питання про фінансування України.

"У нас не повинно бути ілюзій, – закликає Володимир Фесенко. – Розв'язання цього питання залежить не від дипломатичних зусиль, зокрема і президента Зеленського. Це внутрішньополітична проблема США, гострий конфлікт між республіканцями та демократами щодо посилення контролю за кордоном США з Мексикою та зміною імміграційного законодавства: питання про допомогу Україні та Ізраїлю стало заручником цього протистояння, воно буде розв'язано, якщо республіканці та демократи знайдуть компроміс. Скоріше, Зеленський обговорюватиме "запасний план" допомоги Україні. Можливо, за тим самим надзвичайним сценарієм, як зараз надається допомога Ізраїлю: продаж зброї в обхід рішень Конгресу".

Ігор Чаленко впевнений, що візит Зеленського до США ще більше актуалізує для американських законодавців питання необхідності ухвалення пакета допомоги Україні в межах понад 61 млрд доларів на наступний рік.

"Та полеміка, до якої увійшли республіканці та демократи (як у Палаті представників, так і в Сенаті), не показує можливість компромісу. Попри те, що Білий дім останніми днями демонструє готовність щодо зміцнення кордону з Мексикою. І візит Зеленського зараз, коли йде останній сесійний тиждень цього року в парламенті США — це важливо. Відомо, що він зустрічатиметься з парламентаріями. Намагаючись прямо, максимально чесно і відкрито донести нашу позицію. Що підтримка такого партнера, як Україна, у протистоянні з Путіним (апологетом авторитарного реваншизму у всьому світі) – це посилення національного суверенітету самих США", – зазначає експерт.

Він нагадує, що Путін продовжує створювати осередки протистояння. З 7 жовтня – на Близькому Сході, між Ізраїлем та ХАМАС. Намагається зіткнути Сербію та Косово. Вже підштовхнув Венесуелу до претензій на Гаяну.

"У такій ситуації відсутність з боку США необхідної підтримки Україні посилить ситуацію в усьому світі, – прогнозує Ігор Чаленко. – До речі, факт появи Зеленського у Вашингтоні нівелював вплив там орбаністів, які чомусь вирішили втручатися в американську політику, намагаючись зірвати підтримку України. Тобто Орбан зайнятий вже не тільки деструктивними діями в ЄС, але лізе і в США. Його явно підштовхує до цього Кремль. Цей тиждень, середина грудня, не лише останні дні роботи американського парламенту (який, сподіваємось, ухвалить позитивні для нас рішення), але і саміт ЄС, де можуть оголосити початок переговорів про вступ України до цього союзу. Фактично ми перебуваємо в точці біфуркації щодо розуміння, як ситуація розвиватиметься далі. Залишаючись реалістами, розуміючи всі складності процесів, дивимося в майбутнє з оптимізмом".