Допомога Україні від США: сенатор розповів, коли нарешті розглянуть законопроєкт

Республіканці відмовляються окремо розглядати пакети допомоги Україні та Ізраїлю

Конгрес США до кінця 2023 року може нарешті схвалити пакет допомоги Україні та Ізраїлю. Разом із фінансуванням допомоги конгресмени проголосують за зміни в американській міграційній політиці, чого вимагають республіканці.

Про це сказав сенатор від Республіканської партії Джеймс Ленкфорд під час ефіру на американському телеканалі ABC. За його словами, усі три питання повинні бути розв'язані разом.

"Ми повинні висунути пропозицію, яка ефективно реформує систему надання притулку… зверху донизу, щоб ми дійсно могли керувати процесом надання притулку всім цим людям", – зазначив сенатор, який очолює групу республіканців на переговорах щодо присутності питання укріплення кордону в пакеті.

При цьому Ленкфорд категорично відкинув ймовірність того, що питання кордонів буде голосуватися окремо від допомоги Україні та Ізраїлю. Він зазначив, що все буде зроблено разом та через одне голосування.

Як повідомляв "Телеграф", попри те, що в США зростає опозиція щодо допомоги Україні, американці продовжують знаходити причини для того, щоб не кидати нашу країну. Наприклад, через злочини росіян проти християн-протестантів.

Водночас в Білому домі просять Конгрес швидше розглянути питання коштів. Спікер Ради національної безпеки США Джон Кірбі наголосив, що це треба зробити до кінця року, оскільки "пізніше надати той рівень допомоги, якого потребують українці, буде надзвичайно складно".