У Байдена просять Конгрес не відокремлювати гроші для України від пакету фінансування союзників

У Білому домі вимагають розглянути законопроєкт щодо фінансування якнайскоріше

Білий дім закликає Конгрес США відмовитися від думки щодо роз'єднання допомоги Україні та запропонованого президентом Джозефом Байденом об'єднаного законопроєкту. В останньому об'єднали допомогу Україні, Ізраїлю, тихоокеанським союзникам та гроші на фінансування укріплення американського кордону.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі на брифінгу 30 листопада у Білому дому. Він нагадав, що питання потребує великої терміновості.

"Ми провели низку дискусій і брифінгів із членами та співробітниками Конгресу щодо важливості додаткового фінансування і підтримки всіх чотирьох областей – Ізраїлю, України, Індо-Тихоокеанського регіону та безпеки кордону", – зазначив Кірбі.

За його словами, Білий дім дуже наполягає на тому, щоб Конгрес максимально оперативно ухвалив усі чотири напрямки щодо фінансування. Тягнути із цим питанням більше немає жодної можливості.

Раніше "Телеграф" писав, що, на думку радника з національної безпеки США Джейка Саллівана, недостатнє фінансування з боку Сполучених Штатів Америки вже вплинуло на здатність України протистояти росії на полі бою.

Сполучені Штати Америки вважають головним завданням на поточний момент допомогти Україні пройти зиму. Тому Вашингтон прийняв рішення зосередитися на трьох пріоритетах надання допомоги Україні – це посилення української ППО, зміцнення енергетичної інфраструктури та створення запасів обладнання.