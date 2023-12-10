Зеленський летить у США, де зустрінеться з Байденом і не тільки: що у планах президента

Робоче турне президента триває

Завершивши свій робочий візит до Аргентини, президент України Володимир Зеленський у понеділок, 11 грудня, прибуде до Сполучених Штатів Америки. Голова держави планує зустрітись з президентом США Джозефом Байденом.

Також Зеленський проведе низку зустрічей і переговорів з іншими представниками держави-союзниці. Про це повідомляє Офіс президента України у Telegram.

"Володимир Зеленський фокусуватиметься на забезпеченні єдності США, Європи та світу навколо підтримки України в захисті від російського терору та у зміцненні міжнародного порядку, заснованого на правилах і повазі до суверенітету кожної нації", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед ключових тем на переговорах у Вашингтоні буде продовження оборонної співпраці України та США, зокрема спільних проєктів із виробництва зброї та систем протиповітряної оборони, а також координація зусиль двох держав у наступному році.

Зустріч Володимира Зеленського з Джо Байденом запланована на 12 грудня, як зазначає Білий дім.

"Президент Байден запросив президента України Володимира Зеленського до Білого дому на зустріч у вівторок, 12 грудня, щоб підкреслити непохитну відданість Сполучених Штатів підтримці народу України, який захищається від жорстокого вторгнення Росії. Поки Росія нарощує свої ракетні та безпілотні удари по Україні, лідери обговорять нагальні потреби України та життєво важливу важливість подальшої підтримки Сполучених Штатів у цей критичний момент", — пише адміністрація президента США.

Варто зауважити, візит відбудеться на тлі заяви США, що країна не може гарантувати Україні, що й надалі постачатиме зброю та боєприпаси. Протягом кількох наступних тижнів американці ще мають можливість надавати допомогу, а далі все залежатиме від конгресменів.

Раніше "Телеграф" писав, що сенатори від Республіканської партії підтримають пакет фінансування військової допомоги союзникам США – у тому числі й Україні – тільки після того, як демократи погодяться на заходи щодо укріплення кордонів США на півдні.