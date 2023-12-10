Зеленский летит в США, где встретится с Байденом и не только: что в планах президента

Рабочее турне президента продолжается

Завершив свой рабочий визит в Аргентину, президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 11 декабря, прибудет в Соединенные Штаты Америки. Глава государства планирует встретиться с президентом США Джозефом Байденом.

Также Зеленский проведет ряд встреч и переговоров с другими представителями государства-союзницы. Об этом сообщает Офис президента Украины в Telegram.

"Владимир Зеленский будет фокусироваться на обеспечении единства США, Европы и мира вокруг поддержки Украины в защите от российского террора и укреплении международного порядка, основанного на правилах и уважении суверенитета каждой нации", — говорится в сообщении.

Среди ключевых тем на переговорах в Вашингтоне будет продолжение оборонного сотрудничества Украины и США, в том числе совместных проектов по производству оружия и систем противовоздушной обороны, а также координация усилий двух государств в следующем году.

Встреча Владимира Зеленского с Джо Байденом намечена на 12 декабря, как отмечает Белый дом.

"Президент Байден пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом на встречу во вторник, 12 декабря, чтобы подчеркнуть непреклонную преданность Соединенных Штатов поддержке народа Украины, защищаемого от жестокого вторжения России. Пока Россия наращивает свои ракетные и беспилотные удары по Украине, лидеры обсудят насущные потребности Украины и жизненно важную важность дальнейшей поддержки Соединенных Штатов в этот критический момент", — пишет администрация президента США.

Следует заметить, визит состоится на фоне заявления США, что страна не может гарантировать Украине, что и в дальнейшем будет поставлять оружие и боеприпасы. В течение нескольких следующих недель у американцев еще есть возможность оказывать помощь, а дальше все будет зависеть от конгрессменов.

Ранее "Телеграф" писал, что сенаторы от Республиканской партии поддержат пакет финансирования военной помощи союзникам США – в том числе и Украине – только после того, как демократы согласятся на меры по укреплению границ США на юге.