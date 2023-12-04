Помощь Украине от США: сенатор рассказал, когда наконец-то рассмотрят законопроект

Республиканцы отказываются рассматривать пакеты помощи Украине и Израилю отдельно

Конгресс США до конца 2023 года может наконец-то одобрить пакет помощи Украине и Израилю. Вместе с финансированием помощи конгрессмены проголосуют за изменения в американской миграционной политике, чего требуют республиканцы.

Об этом сказал сенатор от Республиканской партии Джеймс Лэнкфорд во время эфира на американском телеканале ABC. По его словам, все три вопроса должны быть решены вместе.

"Мы должны выдвинуть предложение, эффективно реформирующее систему предоставления убежища… сверху вниз, чтобы мы действительно могли управлять процессом предоставления убежища всем этим людям", – отметил сенатор, возглавляющий группу республиканцев на переговорах о присутствии вопроса укрепления границы в пакете.

При этом Ленкфорд категорически исключил вероятность того, что вопрос границ будет голосоваться отдельно от помощи Украине и Израилю. Он отметил, что все будет сделано вместе и через одно голосование.

Как сообщал "Телеграф", несмотря на то, что в США растет оппозиция о помощи Украине, американцы продолжают находить причины для того, чтобы не бросать нашу страну. Например, из-за преступлений россиян против христиан-протестантов.

В то же время в Белом доме просят Конгресс поскорее рассмотреть вопрос средств. Спикер Совета национальной безопасности США Джон Кирби подчеркнул, что это нужно сделать до конца года, поскольку "позже предоставить тот уровень помощи, в котором нуждаются украинцы, будет чрезвычайно сложно".