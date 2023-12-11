Зеленский в США и поддержка Украины: экс-глава МИД проанализировал ситуацию

Визит Зеленского в США важен для Украины в сроках получения помощи нашей страной, отмечает дипломат

Президент Украины Владимир Зеленский после визита в Аргентину прибыл в США. Среди запланированных встреч – общение с президентом США Джо Байденом в Белом доме, а также с американскими парламентариями, включая республиканца Майка Джонсона, избранного в октябре спикером Палаты представителей.

Топ-темой остается попытка убедить конгрессменов и сенаторов в разблокировании законопроекта о помощи Украине. Учитывая, что эта пленарная неделя – последняя в текущем году, задача сверхважная. Своим мнением о том, удастся ли ее осуществить, с "Телеграфом" поделился бывший глава Министерства иностранных дел Украины (2007-2009) Владимир Огрызко.

"Важно понимать, что у парламента США последняя пленарная неделя т лишь в этом году. Он продолжит работу в следующем. И следует отметать тезис, распространяемый российской пропагандой, что если мы не получим помощь в этом году, то не получим ее вообще", – подчеркивает Владимир Огрызко.

Помощь точно будет, уверен он. Вопрос лишь в том, проголосуют соответствующее решение на этой неделе, или через месяц-полтора.

"Нам, конечно, принципиально важно, чтоб соответствующий законопроект проголосовали сейчас, – отмечает экс-глава МИД. – Ведь, как уже не раз отмечала американская Администрация, у нее практически не осталось средств для предоставления помощи Украины".

Впрочем, есть другие инструменты, которые могут быть применены в обход Конгресса. Но это скорее исключение из правил. И потому Белый дом на такие шаги идти не хочет, поясняет Владимир Огрызко.

"Думаю, что в интересах и правящей Демократической партии, и оппозиционной Республиканской было бы принятие решения о выделении необходимых средств Украине и другим партнерам США. Если этого не произойдет, это может стать в определенной мере поражением самих республиканцев, – акцентирует эксперт. – Ведь демократы будут постоянно обвинять их не только в том, что они не только не переживают за Украину, Израиль или тот же Тайвань (а в предложении Белого дома помощь была зашита в одни пакет), но и в том, что республиканцы подрывают международный имидж США как лидера демократического мира. Ведь, как также подчеркивалось Администрацией Байдена, если возникают проблемы у Украины (а они объективно возникнут, если мы не получим расширенной помощи от Штатов на будущий год), то проблемы появятся в целом у демократического мира. И ответственность за это ляжет именно на США. А в США – на Республиканскую партию. Чем, безусловно, воспользуются демократы".

По мнению Владимира Огрызко, просматриваются признаки нахождения компромисса между республиканцами и демократами. Возможно об этом – и визит Зеленского в Штаты. Его грядущие прямые разговоры с Байденом, с американскими парламентариями о важности поддержки Украины.

"Конечно, без вмешательства во внутриамериканские дела, – подчеркивает экс-глава МИД. – Без "подсказок", как и что делать на той же американо-мексиканской границе, укрепление которой республиканцы увязывают с поддержкой законопроекта о помощи Украине. Это прерогатива исключительно американских властей, законодателей. Нам ни в коем случае нельзя в это вмешиваться. Но у меня есть ощущение, что если президент Зеленский станет говорить о глобальном значении такой помощи, о лидирующей роли США как лидера цивилизованного мира, об ответственности Конгресса именно такого плана – тот же спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон его услышит. И не только он…"