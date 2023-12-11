Зеленський у США та підтримка України: екс-глава МЗС проаналізував ситуацію

Візит Зеленського до США важливий для України в термінах отримання допомоги нашою країною, зазначає дипломат.

Президент України Володимир Зеленський після візиту до Аргентини прибув до США. Серед запланованих зустрічей – спілкування з президентом США Джо Байденом у Білому домі, а також із американськими парламентаріями, включаючи республіканця Майка Джонсона, обраного у жовтні спікером Палати представників.

Топ-темою залишається спроба переконати конгресменів та сенаторів у розблокуванні законопроекту про допомогу Україні. Враховуючи, що цей пленарний тиждень – останній у поточному році, завдання надважливе. Своєю думкою про те, чи вдасться її здійснити, із "Телеграфом" поділився колишній глава Міністерства закордонних справ України (2007-2009) Володимир Огризко.

"Важливо розуміти, що у парламенту США останній пленарний тиждень лише цього року. Він продовжить роботу у наступному. І слід відмітити тезу, яку розповсюджує російська пропаганда, що якщо ми не отримаємо допомогу цього року, то не отримаємо її взагалі", – наголошує Володимир Огризко.

Допомога точно буде, упевнений він. Питання лише в тому, чи проголосують відповідне рішення цього тижня, чи через місяць-півтора.

"Нам, звичайно, принципово важливо, щоб за відповідний законопроект проголосували зараз, – зазначає екс-глава МЗС. – Адже, як уже неодноразово зазначала американська Адміністрація, у неї практично не залишилося коштів для надання допомоги України".

Втім, є інші інструменти, які можуть бути використані в обхід Конгресу. Але це швидше виняток із правил. І тому Білий дім на такі кроки не хоче йти, пояснює Володимир Огризко.

"Думаю, що в інтересах і правлячої Демократичної партії, і опозиційної Республіканської було б ухвалення рішення про виділення необхідних коштів Україні та іншим партнерам США. Якщо цього не станеться, це може стати певною мірою поразкою самих республіканців, – наголошує експерт. – Адже демократи постійно звинувачуватимуть їх не тільки в тому, що вони не тільки не переживають за Україну, Ізраїль або той же Тайвань (а в пропозиції Білого дому допомога була зашита в одні пакети), а й у тому, що республіканці підривають міжнародний імідж США як лідера демократичного світу. Адже, як також наголошувалося Адміністрацією Байдена, якщо виникають проблеми в України (а вони об’єктивно виникнуть, якщо ми не отримаємо розширеної допомоги від Штатів на наступний рік), то проблеми з’являться загалом у демократичного світу, і відповідальність за це ляже саме на США. А у США – на Республіканську партію. Чим, безумовно, скористаються демократи".

На думку Володимира Огризка, проглядаються ознаки знаходження компромісу між республіканцями та демократами. Можливо про це – і візит Зеленського до Штатів. Його майбутні прямі розмови з Байденом, з американськими парламентарями щодо важливості підтримки України.

"Звичайно, без втручання у внутрішньоамериканські справи, – наголошує екс-глава МЗС. – Без "підказок", як і що робити на тому ж американсько-мексиканському кордоні, зміцнення якого республіканці пов’язують із підтримкою законопроекту про допомогу Україні. Це прерогатива виключно американської влади, законодавців. Але у мене є відчуття, що якщо президент Зеленський стане говорити про глобальне значення такої допомоги, про провідну роль США як лідера цивілізованого світу, про відповідальність Конгресу саме такого плану – той же спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон його почує. І не лише він…"