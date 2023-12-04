Чому спікер Палати представників раптово став прихильником України: у WSJ пояснили

Джонсон сповнений рішучості поставити на голосування великий пакет допомоги для України навіть у тому разі, якщо це спричинить негативну реакцію його однопартійців

Спікер Палати представників США Майк Джонсон останнім часом дуже сильно змінив свою позицію щодо надання допомоги Україні. Зараз він називає цю допомогу критичним пріоритетом, що здивувало багатьох його однопартійців, не кажучи вже про демократів.

Про це пише американське видання Wall Street Journal. Видання відзначає, що Джонсон неодноразово та публічно називав допомогу Україні критичним пріоритетом США, хоча раніше був проти.

Джерела видання сказали, що Джонсон справді дуже переживає за ситуацію в Україні. Тому всі заяви, які він зараз робить, не є частиною якоїсь політичної гри навколо фінансування допомоги Україні.

"Він продовжує вимагати відповідальності за мільярди, спрямовані на допомогу Україні, вказуючи на неодноразову нездатність адміністрації викласти чіткий план перемоги або спрогнозувати фінал. Але національна безпека починається вдома. Ось чому він чітко дав зрозуміти, що запити щодо додаткової допомоги Україні можна буде задовольнити лише тоді, коли адміністрація та Сенат серйозно підуть на встановлення нашого порушеного південного кордону", – сказав один із чиновників виданню.

Низка сенаторів, з якими поспілкувались журналісти, вказали, що Джонсон сповнений рішучості поставити на голосування великий пакет допомоги для України навіть у тому разі, якщо це спричинить негативну реакцію його однопартійців. Один з сенаторів припустив, що після заняття посади спікера Джонсон отримав доступ до даних розвідки США – і це сильно вплинуло на його позицію щодо України.

Як повідомлялося раніше, посол у США Оксана Маркарова повідомила, що Сенат попередили про швидке внесення на розгляд бюджетних ініціатив щодо допомоги Україні, а також обговорення планів щодо її перемоги у війні проти росії. Зокрема, сенатори готуються пояснити колегам, що росія разом з Іраном і КНДР займається підривом національної безпеки США по всьому світу.