Зеленський вже у США: які зустрічі у планах президента України

Літак президента України приземлився у США о 19:00 за Києвом

Володимир Зеленський після візиту до Аргентини прибув до США. Там у нього заплановано низку зустрічей.

Про це повідомляє ВВС. За даними журналістів, сьогодні, 11 грудня, глава держави виступить в Університеті національної оборони у столиці США. Цьому виступу передуватиме вступне слово міністра оборони США Ллойда Остіна. Крім цього, за даними нардепа Железняка, президент України зустрінеться з головою МВФ Кристаліною Георгієвою, щоб обговорити схвалення пакета допомоги у розмірі 900 мільйонів доларів.

"У них із самого ранку засідання Правління МВФ, тому це вже буде після добрих новин про схвалення другого перегляду та виділення 900 млн. доларів Україні", - говорить він.

Вже завтра у Зеленського заплановано зустріч із президентом США Джо Байденом у Білому домі, а також із лідерами Конгресу, включаючи Майка Джонсона, нещодавно обраним спікером Палати представників від Республіканської партії.

Нагадаємо, що український президент прибув до США на запрошення його колеги Байдена. Серед ключових тем на переговорах у Вашингтоні буде продовження оборонної співпраці України та США, зокрема спільних проектів із виробництва зброї та систем протиповітряної оборони, а також координація зусиль двох держав наступного року.

Зазначимо, що про думки експертів щодо аргентинської поїздки Зеленського та очікування від його чергового візиту до США, ви можете дізнатися у матеріалі "Телеграфа" під назвою "Запасний план допомоги Україні? Чого чекати від візиту Зеленського до Америки".

Раніше "Телеграф" писав, що сенатори від Республіканської партії підтримають пакет фінансування військової допомоги союзникам США – зокрема й Україні – лише після того, як демократи погодяться на заходи щодо зміцнення кордонів США на півдні.