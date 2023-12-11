Зеленский уже в США: какие встречи в планах президента Украины

Самолет президента Украины приземлился в США в 19:00 по Киеву

Владимир Зеленский после визита в Аргентину прибыл в США. Там у него запланирован ряд встреч.

Об этом cообщает BBC. По данным журналистов, сегодня, 11 декабря, глава государства выступит в Университете национальной обороны в столице США. Этому выступлению будет предшествовать вступительное слово министра обороны США Ллойда Остина. Помимо этого, по данным нардепа Железняка, президент Украины встретится с главой МВФ Кристалиной Георгиевой, чтобы обсудить одобрение пакета помощи в размере 900 миллионов долларов.

"У них с самого утра заседание Правления МВФ, поэтому это уже будет после хороших новостей об одобрении второго пересмотра и выделении 900 млн. долларов Украине", — говорит он.

Уже завтра у Зеленского запланирована встреча с президентом США Джо Байденом в Белом доме, а также с лидерами Конгресса, включая Майка Джонсона, недавно избранным спикером Палаты представителей от Республиканской партии.

Напомним, что украинский президент прибыл в США по приглашению его коллеги Байдена. Среди ключевых тем на переговорах в Вашингтоне будет продолжение оборонного сотрудничества Украины и США, в том числе совместных проектов по производству оружия и систем противовоздушной обороны, а также координация усилий двух государств в следующем году.

Отметим, что о мнениях экспертов касательно аргентинской поездки Зеленского и ожиданиях от его очередного визита в США, вы можете узнать в полной версии материала "Телеграфа" под названием "Запасной план помощи Украине? Чего ждать от визита Зеленского в Америку".

Ранее "Телеграф" писал, что сенаторы от Республиканской партии поддержат пакет финансирования военной помощи союзникам США – в том числе и Украине – только после того, как демократы согласятся на меры по укреплению границ США на юге.