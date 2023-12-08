Такер Карлсон набросился на Ллойда Остина и обвинил в угрозах: что произошло

Остин на момент публикации никак не прокомментировал заявления Карлсона

Известный поклонник Дональда Трампа Такер Карлсон, фигурирующий по нескольким делам о клевете и уволенный по этому поводу из американского канала Fox News, выдумал очередную ложь. В этот раз мишенью стал министр обороны США Ллойд Остин.

Об этом Карлсон написал на своей странице в социальной сети Twitter (X). Карлсон утверждает, что Остин якобы пригрозил конгрессменам Палаты представителей США отправить их родственников на войну против россии.

Также трамповский пропагандист заявил, что администрация президента США Джозефа Байдена якобы угрожает американцам из-за Украины. А "угрозы Остина" якобы были озвучены на секретном брифинге в Конгрессе США.

"Ллойд Остин сообщил членам Палаты представителей, что, если они не выделят больше денег для Зеленского, "мы отправим ваших дядей, двоюродных братьев и сыновей воевать с россией", – написал экс-телеведущий и пропагандист.

Сам Остин на момент публикации никак не прокомментировал заявления Карлсона. Зато в комментах появился Илон Маск, который переспросил, правда ли это, после чего Карлсон поспешил заявить, что "да, правда".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Сенат США заблокировал помощь Украине в размере 61 млрд долларов. Документ не набрал достаточного количества голосов из-за того, что демократы и республиканцы до сих пор не договорились по вопросам миграции.