Такер Карлсон накинувся на Ллойда Остіна та звинуватив у погрозах: що сталося

Остін на момент публікації жодним чином не прокоментував заяви Карлсона

Відомий прихильник Дональда Трампа Такер Карлсон, який фігурує у кількох справах про наклепи та був звільнений через це з американського каналу Fox News, видумав чергову брехню. На цей раз мішенню став міністр оборони США Ллойд Остін.

Про це Карлсон написав на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter (X). Карлсон стверджує, що Остін нібито пригрозив конгресменам Палати представників США відправити їхніх родичів на війну проти росії.

Також трампівський пропагандист заявив, що адміністрація президента США Джозефа Байдена нібито погрожує американцям через Україну. А "погрози Остіна" нібито були озвучені на секретному брифінгу у Конгресі США.

"Ллойд Остін повідомив членам Палати представників, що, якщо вони не виділять більше грошей для Зеленського, "ми відправимо ваших дядьків, двоюрідних братів і синів воювати з росією", – написав екстелеведучий та пропагандист.

Сам Остін на момент публікації жодним чином не прокоментував заяви Карлсона. Зате у коментах з'явився Ілон Маск, який перепитав, чи це правда, після чого Карлсон поспішив заявити, що "так, правда".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Сенат США заблокував допомогу Україні у розмірі 61 млрд доларів. Документ не набрав достатньої кількості голосів через те, що демократи та республіканці досі не порозумілися з питань міграції.