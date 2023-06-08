Друг кремля. Чим шкідливе звинувачення Такера Карлсона і як відповіла Україна

Ведучий дуже відомий навіть після вигнання з Fox News

Популярний американський ведучий Такер Карлсон, якого звільнили з FOX News за маячню в ефірі, продовжує транслювати конспірологічні теорії. Він розповів у своєму відео у Twitter, що Україна сама підірвала Каховську ГЕС. Все б нічого, адже кожен має право на власну думку і її вираження, навіть коли вона, м'яко кажучи, дивна. Проте у випадку з цим конспірологом все значно гірше: у Карлсона дуже велика аудиторія, він доволі впливова людина. Більше того, ще гіршою для України ситуацію зробив власник Twitter Ілон Маск, який ретвітнув це відео Карлсона.

Десять хвилин відбірної маячні.

Карлсон перезапустив у Twitter своє шоу, яке виходило по телебаченню, звідки його звільнили.

У першому ролику цього шоу Такер заявив, що за вказівкою Володимира Зеленського Україна підірвала Каховську ГЕС. Логіка залізна — якби це наказав зробити путін, це було б "абсурдним", оскільки шкодить самій росії. Карлсон навіть пожартував, що хоч усі звикли думати, що в України немає ресурсів, це не виключає того, що вона може це зробити.

Далі він вже накинувся за самого Зеленського, вживши пару міцних слів. При цьому він показав порізане відео зустрічі сенатора від Південної Кароліни Ліндсі Грема з Зеленським, зі склеєних фрагментів здавалося, що Грем сказав: "Це найкраще, на що ми коли-небудь витрачали гроші", відразу після того, як він сказав "росіяни гинуть".

Конспіролог стверджує, що Зеленський є справжнім злом у війні проти України, але "всім зручно казати, що злочини здійснює росія". Телеведучий дорікає українському президенту за світшот на офіційних зустрічах та називає його "щуроподібним", далі він закинув Зеленському знищення християнських цінностей. Ці всі аргументи він використав, аби підтвердити свою тезу, що США варто припинити підтримувати Україну.

Було ще кілька конспірологічних тез:

"Уряд США приховує від американців справді важливі теми через маріонеткові медіа".

"Що саме сталося 11 вересня? Це все ще засекречено"

"Як Джеффрі Епштейн заробив усі ці гроші. Як він помер?"

Як щодо вбивства Кеннеді

Підняв справу відставного офіцера, який стверджує, що США мають численні докази НЛО. Чоловік стверджував, що уряд має таємну програму для збору НЛО та решток осіб на їх борту.

Як видно зі змісту програми, тема України опинилася у відбірній компанії конспірології та НЛО. Можна б було подумати, що навряд чи хтось сприйме це серйозно. Але ні. Відео поширив Ілон Маск з коментарем: "Було б чудово мати шоу з усіх частин політичного спектра на цій платформі!". Станом на зараз його подивилися вже більш ніж 104 мільйони разів.

Глузуванння соцмереж і реакція України

Окрім групи підтримки Карлсона, осуд і глузування були всеохопними через це відео і його висловлювання.

"Брехня Такера Карлсона обійшлася Fox у 800 мільйонів доларів. Тепер він все ще бреше, і Twitter врешті-решт теж заплатить за це", — сказала історик Енн Епплбаум.

Реакція України була також різкою. Радник голови ОП Михайло Подоляк різко відповів Маску та Карлсону:

"росія мінує шлюзи на окупованій ГЕС та підриває Каховську греблю. Це аксіома. Деякі світові ЗМІ: "Хто винен? Важко сказати… Правди ми ніколи не дізнаємося…". Хоча правда очевидна. Ілон Маск: "Ідея, послухаймо блог Такера Карлсона з теоріями змови, що це зробила сама Україна!". Це якась відверта форма абсурду? Чи це доказ теорії про те, що абсурдніша брехня, то легше її продати?" – написав Подоляк.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав Карлсона негідником.

"Карлсон — це просто негідник і українофоб. Він буде й надалі робити цю свою брудну роботу. На жаль, його можна зупинити лише, напевно, якимись великими судовими штрафами за розповсюдження брехні. Але це окремий процес", – сказав дипломат в ефірі "Сніданку з 1+1".

Центр стратегічних комунікацій навіть розібрав кожну із тез Такера, пояснивши, чому це фейки:

"Підривати Каховську ГЕС вигідно Україні". Насправді ні:

Вибух призвів до екологічної катастрофи на території України, каже Центр стратегічних комунікацій. Затоплення території ускладнює наступ України на півдні та дозволяє росіянам вивільнити хоча б частину тих сил, які вони тримали на цій ділянці фронту. росіяни не вперше вдаються до тактики випаленої землі, намагаючись завдати якомога більшої шкоди Україні.

"Такер Карлсон не вперше поширює фейки та російську пропаганду. російська пропаганда, своєю чергою, охоче цитує Карлсона", — пишуть у Центрі.

Хто це взагалі такий

Рейтинги Такера Карлсона на FOX News били рекорди у прайм-тайм, а сам він вважався таким собі провокатором та "наймогутнішим консерватором Америки" за версією Time. У 2016 році Карлсон зайняв головне місце на Fox News і швидко зарекомендував себе як впливовий голос у республіканській політиці. У квітні ведучого звільнили, а рейтинги каналу впали.

Звільнили його не просто так: він верз неймовірні дурниці, цитував теорії змови та говорив про "брудних мігрантів", що врешті привело до позову з шістьома нулями.

Карлсон ставив під сумнів ефективність вакцин від COVID і порівнював вакцинацію та вимогу носити маски з "нацистськими експериментами". У 2018 році він сказав, що іммігранти зроблять США "біднішими та бруднішими", що викликало бойкот рекламодавців. Він також виступає проти абортів, контролю над зброєю.

Ось його цитата про рух Black Lives Matter: "Зараз у світі є багато важливих речей. Але це точно не життя темношкірих, і пам’ятайте про це, коли вони приходять за вами". Він захищав дії Кайла Ріттенхауса, який у 2020 році застрелив двох протестувальників Black Lives Matter.

Карлсон залишив Fox News у квітні, через тиждень після того, як телеканал виплатив 787,5 мільйонів доларів компанії Dominion Voting Systems, щоб уникнути суду за наклеп. Компанія виробляє машини для голосування та подала до суду через висвітлення каналом неправдивих заяв про те, що машини сфальсифікували вибори 2020 року.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Карлсон після візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона наприкінці грудня минулого року порівняв українського лідера з "керівником стриптиз-клубу.