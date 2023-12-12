Допоможуть Україні створити потужну армію: Остін розкрив найближчі плани США

В США розуміють, що станеться, якщо не зупинити путіна в Україні

США, як головний союзник України, залишаються вірними ідеї підтримки боротьби українського народу за власну свободу та незалежність. Також США планують допомогти Україні створити потужну армію, яка за необхідності зможе дати відсіч росії у майбутньому.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін у під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Національному університеті оборони у Вашингтоні. Остін нагадав, що США вже дуже багато зробили на шляху підтримки України.

Зокрема, за словами міністра, з початку російського вторгнення в Україну США виділили на військову підтримку України 44 млрд доларів. Також США створили величезну коаліцію з понад 50 союзників та партнерів, яка надала допомоги ще на 37 млрд доларів.

"Можливості нашої коаліції мають вирішальне значення на полі бою. Україна повернула собі більш ніж половину території, захопленої росією з лютого 2022 року. А російська армія неабияк ослаблена. Ви знаєте, путін намагався деморалізувати український народ. Натомість він деморалізував російську армію", – зазначив він.

За словами Остіна, США "сповнені рішучості" й надалі надавати Україні допомогу в обороні від російських терористів та стримуванні російської агресії. Міністр зазначив, що якщо не зупинити путіна в Україні, це викличе ланцюгову реакцію у світі.

"Америка буде у більшій безпеці, якщо ми дамо відсіч агресивній путінській росії", – резюмував він.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Сенат США заблокував допомогу Україні у розмірі 61 млрд доларів. Документ не набрав достатньої кількості голосів через те, що демократи та республіканці досі не порозумілися з питань міграції.

Президент США Джозеф Байден та його адміністрація готові піти на компроміси з Республіканською партією щодо посилення правил перетину кордону мігрантів, на чому наполягають республіканські конгресмени. Таким чином Білий дім сподівається отримати їхні голоси, щоб розблокувати допомогу Україні.

Детальніше читайте у нашому матеріалі "Запасний план допомоги Україні? Чого чекати від візиту Зеленського до Америки".