Мнение изменилось? Спикер Палаты представителей США перед встречей с Зеленским сделал признание

Сенаторы не против поддерживать Украину и дальше, но безопасность США на первом месте

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон не изменил свой подход к помощи Украине. Он ответил журналистам "вовсе нет", когда его спросили об этом накануне первой встречи тет-а-тет с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает СNN. Вместе с тем на встрече с сенаторами Владимир Зеленский не стал влезать в иммиграционный вопрос США, вместо этого он изложил стратегические потребности Украины.

Джонсон заявил, что любая будущая помощь Украине должна также включать безопасность границ и должна голосоваться отдельно от помощи Израилю, что привело к тупику в отношениях с Сенатом, контролируемым демократами. На встрече с сенаторами сегодня, 12 декабря, Владимир Зеленский не выступал против призывов к обеспечению безопасности границ США. Отмечается, что он "тщательно избегал" темы, которая стала "основным камнем преткновения во внутренней политике США", вместо этого украинский президент четко обозначил, почему Украине важна дальнейшая помощь от США и других союзников.

По словам сенатора-республиканца Линдси Грэма, он дал понять Владимиру Зеленскому, что задержка помощи Украине не связана с тем, что эта тема не важна США. Основное препятствие — "щекотливый пограничный вопрос".

"Я сказал президенту Зеленскому, что мой долг номер один — обеспечить безопасность моей страны, а также помочь вашей, и я чувствую, что пограничная политика моей страны представляет собой непосредственную угрозу безопасности американского народа. Я сказал: "Вы сделали все, о чем вас могли попросить. Это не ваша проблема здесь", — сказал Грэм.

Сенатор Майк Раундс подчеркнул, что Владимир Зеленский "полностью держался в стороне" от дебатов об иммиграции, собственно, как и должен был. Раундс добавил, что украинский президент подробно рассказал о проблемах с возвращением части Украины из российской оккупации и о том, что Украине "очень, очень не хватает необходимых систем противовоздушной обороны". Также Зеленский заверил американских коллег в том, что не будет допущено никакой коррупции в отношении ресурсов от США.

По оценке республиканца Маркуэйна Маллина, Зеленский держался "на высоком уровне" и "вел себя крайне уважительно". Сенатор поддерживает помощь Украине, но выступает за то, чтобы вместе с ней в США ужесточили пограничную политику. А сенатора Рона Джонсона Владимир Зеленский предупредил, что Украине не прекратит сопротивляться России даже если ослабнет поддержка союзников.

"Он (Владимир Зеленский — ред.) заявил, что борьба перерастет в партизанскую войну", — сказал Рон Джонсон

Выступление Владимира Зеленского перед сенаторами

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