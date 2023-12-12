Думка змінилася? Спікер Палати представників США перед зустріччю із Зеленським зробив зізнання

Сенатори не проти підтримувати Україну й надалі, але безпека США на першому місці

Спікер Палати представників Майк Джонсон не змінив свого підходу до допомоги Україні. Він відповів журналістам "зовсім ні", коли його запитали про це напередодні першої зустрічі тет-а-тет із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє СNN. Водночас на зустрічі з сенаторами Володимир Зеленський не став залазити до імміграційного питання США, натомість він виклав стратегічні потреби України.

Джонсон заявив, що будь-яка майбутня допомога Україні повинна також включати безпеку кордонів і повинна голосуватися окремо від допомоги Ізраїлю, що призвело до безвиході у відносинах із Сенатом, контрольованим демократами. На зустрічі із сенаторами сьогодні, 12 грудня, Володимир Зеленський не виступав проти закликів до забезпечення безпеки кордонів США. Зазначається, що він "ретельно уникав" теми, яка стала "основним каменем спотикання у внутрішній політиці США", натомість український президент чітко окреслив, чому Україні важлива подальша допомога від США та інших союзників.

За словами сенатора-республіканця Ліндсі Грема, він дав зрозуміти Володимиру Зеленському, що затримка допомоги Україні не пов'язана з тим, що ця тема не є важливою для США. Основна перешкода — "лоскотливе прикордонне питання".

"Я сказав президенту Зеленському, що мій обов'язок номер один — забезпечити безпеку моєї країни, а також допомогти вашій, і я відчуваю, що прикордонна політика моєї країни є безпосередньою загрозою безпеці американського народу. Я сказав: "Ви зробили все, про що вас могли попросити. Це не ваша проблема тут", — сказав Грем.

Сенатор Майк Раундс підкреслив, що Володимир Зеленський "цілком тримався осторонь" від дебатів про імміграцію, власне, як і мав. Раундс додав, що український президент докладно розповів про проблеми з поверненням частини України з російської окупації та про те, що Україні "дуже не вистачає необхідних систем протиповітряної оборони". Також Зеленський запевнив американських колег у тому, що не буде допущено жодної корупції щодо ресурсів від США.

За оцінкою республіканця Маркуейна Малліна, Зеленський тримався "на високому рівні" і "поводився вкрай шанобливо". Сенатор підтримує допомогу Україні, але виступає за те, щоб разом із нею в США посилили прикордонну політику. А сенатора Рона Джонсона Володимир Зеленський попередив, що Україні не припинить чинити опір Росії навіть якщо ослабне підтримка союзників.

"Він (Володимир Зеленський — ред.) заявив, що боротьба переросте у партизанську війну", — сказав Рон Джонсон.

Виступ Володимира Зеленського перед сенаторами

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