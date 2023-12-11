США та Україна у великій небезпеці: сенатор-демократ розкритикував республіканців

Мерфі нагадав, що до Різдвяних канікул Конгресу залишилося не так вже й багато

Якщо протягом найближчих 48 годин сенатори від Республіканської та Демократичної партії не досягнуть згоди щодо питання безпеки кордонів США, через яке блокується допомога Україні, Ізраїлю та Тайваню, "тоді росія пройде маршем по Україні". Оскільки для ухвалення рішення майже не залишилося часу.

Про це сказав член переговорної групи, сенатор-демократ Кріс Мерфі 10 грудня в ефірі телеканалу NBC. Він нагадав, що до різдвяних канікул у Конгресі залишилося менш як тиждень, тому час спливає.

"Якщо ми зазнаємо невдачі, якщо республіканці не стануть розсудливими у наступні 24-48 годин, росія пройде маршем по Україні, Китаю буде дано зелене світло для вторгнення на Тайвань. Безпека Сполучених Штатів під загрозою", – сказав він.

При цьому за словами Мерфі, між двома партіями все ще величезні розбіжності. Вимоги республіканців сенатор називає "необґрунтованими".

"Вони не отримають голосів демократів", – резюмував він.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Сенат США заблокував допомогу Україні у розмірі 61 млрд доларів. Документ не набрав достатньої кількості голосів через те, що демократи та республіканці досі не порозумілися з питань міграції.

Президент США Джозеф Байден та його адміністрація готові піти на компроміси з Республіканською партією щодо посилення правил перетину кордону мігрантів, на чому наполягають республіканські конгресмени. Таким чином Білий дім сподівається отримати їхні голоси, щоб розблокувати допомогу Україні.