Мерфи напомнил, что до Рождественских каникул Конгресса осталось не так уж много

Если в ближайшие 48 часов сенаторы от Республиканской и Демократической партии не достигнут согласия по вопросу безопасности границ США, через который блокируется помощь Украине, Израилю и Тайваню, "тогда россия пройдет маршем по Украине". Потому что для принятия решения почти не осталось времени.

Об этом сказал член переговорной группы, сенатор-демократ Крис Мерфи 10 декабря в эфире телеканала NBC. Он напомнил, что до рождественских каникул в Конгрессе осталось меньше недели, поэтому время истекает.

"Если мы потерпим неудачу, если республиканцы не остепенятся в следующие 24-48 часов, россия пройдет маршем по Украине, Китаю будет дан зеленый свет для вторжения на Тайвань. Безопасность Соединенных Штатов под угрозой", – сказал он.

При этом, по словам Мерфи, между двумя партиями все еще огромные разногласия. Требования республиканцев сенатор называет "необоснованными".

"Они не получат голоса демократов", – резюмировал он.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Сенат США заблокировал помощь Украине в размере 61 млрд долларов. Документ не набрал достаточного количества голосов из-за того, что демократы и республиканцы до сих пор не договорились по вопросам миграции.

Президент США Джозеф Байден и его администрация готовы пойти на компромиссы с Республиканской партией по усилению правил пересечения границы мигрантами, на чем настаивают республиканские конгрессмены. Таким образом, Белый дом надеется получить их голоса, чтобы разблокировать помощь Украине.