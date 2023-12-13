Зеленський та Байден після зустрічі у Білому Домі зробили низку заяв: головне

Лідери держав провели переговори за зачиненими дверима, після чого вийшли до ЗМІ

У рамках візиту президента України Володимира Зеленського до США у Білому домі відбулися переговори з главою Сполучених Штатів Джо Байденом, перед якими американський лідер уже оголосив про надання Україні чергового пакету військової допомоги у розмірі 200 мільйонів доларів.

Після переговорів відбулася спільна пресконференція Байдена та Зеленського. Планувалося, що вона почнеться о 23:15 (по Києву) або о 18:15 (за Вашингтоном), проте переговори тривали більше запланованого. "Телеграф" зібрав ключові заяви президентів, які пролунали на зустрічі зі ЗМІ.

Заяви Джо Байдена:

"Ми хочемо, щоб вона (Україна – ред.) перемогла". Байден додав, що бачить Україну суверенною державою, яка здатна себе обороняти.

Якщо ми не зупинимо Путіна, то він не зупиниться в Україні і йтиме далі;

Я не відмовився від підтримки України, є двопартійна підтримка України, невелика кількість "республіканців" не хоче підтримки України, але вони не представляють більшість;

США продовжать постачати зброю Україні, поки є можливість, але без додаткового фінансування у США закінчаться можливості підтримувати Україну, "Конгрес має прийняти певні рішення". Байден готовий піти на компроміс щодо кордону з республіканцями. "Нам потрібні реальні рішення", — додав він.

Росія провалилася у своїх спробах стерти Україну з лиця землі. Україна відтіснила російські військово-морські сили з Чорного моря, щоби продовжити зерновий експорт;

Допомога Україні створює додаткові робочі місця у США;

Україна стане членом НАТО, але спочатку треба виграти війну.

Заяви Володимира Зеленського:

"Як може Україна просто віддати свої території? Це божевілля: там живуть наші люди, ми говоримо про живих людей, яких вбивають, ґвалтують. Віддати територію – віддати дітей. Чи готові ті люди, які говорять про це, віддати своїх дітей терористам?";

Путін не досяг жодної перемоги завдяки опору України. Ми звільнили 50% територій, захоплених Росією після 24 лютого 2022;

Ми з Байденом обговорили як зміцнити протиповітряну оборону та зруйнувати російську логістику на окупованій території;

Ми на зустрічі обговорювали, як позбавити Росію переваги у повітрі. "Це посилить наші наземні війська у 2024 році. Якщо ми контролюватимемо небо, нам стане легше. Той, хто контролює небо, контролює тривалість війни";

Ми обговорювали розвиток українського військово-промислового комплексу;

Я повідомив Джо Байдена про те, що Україна виконала всі рекомендації Єврокомісії щодо початку переговорів щодо вступу до ЄС;

Сьогодні ми говорили про санкції та ізоляцію Путіна за агресію.

"І "демократи" та "республіканці" запевнили нас у повній підтримці".

Як повідомлялося, перед переговорами з американським лідером український президент озвучив плани України на 2024 рік.