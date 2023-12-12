Байден виділив Україні допомогу на сотні мільйонів, а Зеленський хоче "російських" грошей: заяви президентів перед переговорами

Байден наполягає на тому, щоб Конгрес розморозив допомогу Україні

Україна отримає новий пакет допомоги від США на суму 200 млн доларів. Угоду підписали Джо Байден та Володимир Зеленський під час сьогоднішньої зустрічі у Білому домі напередодні переговорів тет-а-тет.

Про це повідомив президент США під час публічного спілкування з українським колегою. Водночас Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує заморожених російських активів.

"Я тільки-но підписав черговий транш у розмірі 200 мільйонів доларів для Міністерства оборони України, і ці кошти надійдуть швидко", — сказав Байден на зустрічі.

Так, Байден та Зеленський зустрічалися в Овальному кабінеті Білого дому. На що саме буде направлено 200 млн не уточнювалося, але президент США на початку зустрічі сказав, що "ми стоїмо на справжньому зламі історії".

Крім цієї допомоги, американський лідер підкреслив, що Конгрес має прийняти додаткові кошти, щоб надати більше допомоги Україні. Йдеться про 61 млрд доларів, виділення яких конгресмени блокують через внутрішні питання США. Президент США додав, що росіяни й цієї зими планують бити по об’єктах енергетичної інфраструктури.

"Конгрес має прийняти додаткове фінансування для України, перш ніж вони (росіяни — ред.) перервуть святкові канікули, перш ніж вони зроблять Путіну різдвяний подарунок, який вони можуть зробити йому", — сказав американський лідер.

Крім того, Володимир Зеленський сказав Джо Байдену, що Україна хоче якнайшвидше почати працювати із замороженими російськими активами. Йдеться про понад 300 млрд доларів, які планують використати для захисту у війні з Росією.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Володимир Зеленський виступив перед сенаторами США та пояснив їм, навіщо далі підтримувати Україну. Водночас спікер Палати представників не змінив своєї думки щодо виділення 61 млрд доларів Україні. Він вважає, що спочатку США мають подбати про національну безпеку.