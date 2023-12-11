МВФ виділив новий транш: стало відомо, скільки отримає Україна

Це вже другий перегляд програми фінансування

У понеділок, 11 грудня, Міжнародний валютний фонд схвалив перегляд програми розширеного фінансування (EFF) для України. Відповідне рішення було затверджене радою директорів МВФ.

Про це у Facebook повідомив заступник виконавчого директора від України у МВФ Владислав Рашкован. За його словами, отримані кошти підуть на покриття дефіциту держбюджету України на 2023 рік.

"Як я і казав: гроші будуть. Рада директорів сьогодні затвердила другий перегляд програми розширеного кредитування, який також уможливлює перерахування Українському уряду третього траншу в розмірі близько 900 млн дол.", – написав він.

Рашкован підкреслив, що тепер Україна і МВФ будуть працювати над підготовкою до третього перегляду програми навесні 2024 року. Він також зазначив, що цей тиждень дуже важливий для України та її майбутнього.

Нагадаємо, у червні 2023 року Міжнародний валютний фонд схвалив перший перегляд програми розширеного фінансування України. Це дозволило нашій країні отримати транш у розмірі близько 890 млн доларів.