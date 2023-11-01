Викликали втрати та проблеми з МВФ: аналітик назвав 5 головних помилок НБУ за час війни

Критика може допомогти Нацбанку стати кращим, розраховує експерт

Національний банк України за час війни припустився багато помилок, які серед іншого спричинили збитки для державного бюджету та викликали проблеми з Міжнародним валютним фондом.

Серед усіх промахів НБУ можна виділити п’ять головних. Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран, який також є головою комісії з банківського аналізу Українського товариства фінансових аналітиків.

Ось список із п’яти помилок, які виділяє експерт:

Утримання протягом тривалого часу надто високої облікової ставки призвело до того, що мінімум 20 млрд гривень пішли банкам замість того, щоб попрямувати до бюджету, і їх не можна повернути навіть у разі підвищення ставки податку на прибуток. Також через високу облікову ставку та плаваючу ставку ОВДП виявилося несправедливим сальдо розрахунків НБУ з урядом у 2022-2023 роках, — НБУ фактично отримав з бюджету 18 млрд грн дотацій, і у 2023-2024 році цей процес триватиме. Підняття ставки перекрило канал запозичень Мінфіну через ОВДП — за приблизними оцінками, Мінфіну заблокували запозичення за прийнятною вартістю приблизно на 200 млрд грн. Лікуючи високу інфляцію в Україні політикою "дорогих грошей", НБУ не врахував природу такої інфляції. По-перше, на тлі зростання залежності споживачів від імпорту, внесок девальвації в інфляцію став більшим. По-друге, інфляція у наших торговельних партнерів 2022 року була дуже високою, зараз вона знижується. По-третє, погана чутливість кредитного ринку до рівня облікової ставки сильно розтягнула у часі непродуктивний вплив ставки на економіку і збільшила збитки бюджету від цих дій. Голова НБУ Андрій Пишний раніше був головою правління "Ощадбанку", і можна зрозуміти, чому він привів свою команду, проте зараз можна спостерігати вже тотальну "ощадизацію" фінансового ринку, — Рада Нацбанку, державні банки, навіть Моторно-транспортне бюро — скрізь можна спостерігати призначенням осіб, пов’язаних з керівництвом НБУ. Це збільшує корупційний конфлікт інтересів, що гальмує співпрацю із МВФ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чи може в Україні бути долар по 46 найближчим часом, про що багато хто говорить.