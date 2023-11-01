Вызвали потери и проблемы с МВФ: аналитик назвал 5 главных ошибок НБУ за время войны

Критика может помочь Нацбанку стать лучше, рассчитывает эксперт

Национальный банк Украины за время войны допустил много ошибок, которые среди прочего повлекли за собой ущерб для государственного бюджета и вызвали проблемы с Международным валютным фондом.

Среди всех промашек НБУ можно выделить пять главных. Об этом в интервью для "Телеграфа" рассказал экс-член Совета НБУ Виталий Шапран, который также является главой комиссии по банковскому анализу Украинского общества финансовых аналитиков.

Вот список из пяти ошибок, которые выделяет эксперт:

Удержание в течение длительного времени слишком высокой учетной ставки привело к тому, что минимум 20 млрд гривен ушли банкам вместо того, чтобы направиться в бюджет, и их нельзя вернуть даже в случае повышения ставки налога на прибыль. Также из-за высокой учетной ставки и плавающей ставки ОВГЗ оказалось несправедливым сальдо расчетов НБУ с правительством в 2022-2023 годах, — НБУ фактически получил из бюджета 18 млрд грн дотаций, и в 2023-2024 году этот процесс продолжится. Поднятие ставки перекрыло канал заимствований Минфина через ОВГЗ, — по приблизительным оценкам, Минфину заблокировали заимствования по приемлемой стоимости примерно на 200 млрд грн. Врачуя высокую инфляцию в Украине политикой "дорогих денег", НБУ не учел природу такой инфляции. Во-первых, на фоне роста зависимости потребителей от импорта, вклад девальвации в инфляцию стал больше. Во-вторых, инфляция у наших торговых партнеров в 2022 году была очень высокой, сейчас она снижается. В-третьих, плохая чувствительность кредитного рынка к уровню учетной ставки сильно растянула во времени непроизводительное влияние ставки на экономику и увеличила ущерб бюджету от этих действий. Глава НБУ Андрей Пышный ранее был главой правления "Ощадбанка", и можно понять, почему он привел свою команду, однако сейчас можно наблюдать уже тотальную "ощадизацию" финансового рынка, — Совет Нацбанка, государственные банки, даже Моторно-транспортное бюро, — везде можно наблюдать назначение лиц, связанных с руководством НБУ. Это увеличивает коррупционный конфликт интересов, что тормозит сотрудничество с МВФ.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, может ли в Украине быть доллар по 46 в ближайшее время, о чем многие говорят.