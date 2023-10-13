Є три важливі здобутки: у МВФ похвалили економічну політику України

Україні вдалося сповільнити інфляцію до однозначного числа

Директор-розпорядник Міжнародного розподільчого фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва похвалила економічну політику України під час війни. У червні після першого перегляду Фонду зафіксовано прогрес нашої країни щодо збільшення власних доходів.

Крім того, показник збирання податків склав 36% ВВП. Про це глава МВФ заявила на прес-конференції 12 жовтня.

"Я знаю багато країн, які не перебувають у стані війни, але ледве сягають 15%. А от Україна – 36% до ВВП", — сказала вона.

За словами Крісталіни Георгієвої, у рамках другого перегляду МВФ зафіксував ще "три важливі досягнення".

Перше — це відновлення економічного зростання. "Зараз ми прогнозуємо зростання приблизно до 3%. У нас був діапазон від 1% до 3%, зараз ми схиляємось до найвищої межі цього діапазону", — сказала вона.

Друге – Україні вдалося сповільнити інфляцію до однозначного числа. Наразі вона впала нижче 10%. "Вона впала завдяки розумній політиці", – прокоментувала Георгієва.

Третє досягнення – це великі міжнародні резерви, близькі до історичних максимумів.

Глава МВФ наголосила, що Україна виконала вимогу фонду. У країні ухвалено важливий закон про поновлення декларування активів. Вона додала, що Фонд працює з владою ран над усіма аспектами програми розширеного фінансування EFF.

Зазначається, що, за останніми оцінками МВФ, Україні потрібно $32 млрд зовнішнього фінансування на 2024 рік. Через такі значні запозичення державний борг країни скоро перевищить 100% ВВП.

Раніше "Телеграф" повідомив, що незабаром президент США Джо Байден зробить запит на додаткове фінансування, запропонувавши голосувати за надання військової допомоги Ізраїлю та Україні в одному пакеті. Проте, деякі республіканці виступатимуть проти такого рішення.