Есть три важных достижения: в МВФ похвалили экономическую политику Украины

Украине удалось замедлить инфляцию до однозначного числа

Директор-распорядитель Международного распределительного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева похвалила экономическую политику Украины во время войны. В июне после первого пересмотра Фонда зафиксирован прогресс нашей страны в увеличении собственных доходов.

Кроме того, показатель сбора налогов составил 36% ВВП. Об этом глава МВФ заявила на пресс-конференции 12 октября.

"Я знаю многие страны, которые не находятся в состоянии войны, но едва достигают 15%. А вот Украина – 36% к ВВП", — сказала она.

По словам Кристалины Георгиевой, в рамках второго пересмотра МВФ зафиксировал еще "три важных достижения".

Первое — это возобновление экономического роста. "Сейчас мы прогнозируем рост примерно до 3%. У нас был диапазон от 1% до 3%, сейчас мы склоняемся к высшему пределу этого диапазона", — сказала она.

Второе — Украине удалось замедлить инфляцию до однозначного числа. Сейчас она упала ниже 10%. "Она упала благодаря умной политике", – прокомментировала Георгиева.

Третье достижение – это большие международные резервы, близкие к историческим максимумам.

Глава МВФ подчеркнула, что Украина выполнила требование фонда. В стране принят важный закон о возобновлении декларирования активов. Она добавила, что Фонд работает с властями сраны над всеми аспектами программы расширенного финансирования EFF.

Отмечается, что по последним оценкам МВФ, Украине нужно $32 млрд внешнего финансирования на 2024 год. Из-за таких значительных заимствований, государственный долг страны скоро превысит 100% ВВП.

Ранее "Телеграф" сообщил, что вскоре президент США Джо Байден сделает запрос на дополнительное финансирование, предложив голосовать за выделение военной помощи Израилю и Украине в одном пакете. Однако некоторые республиканцы будут выступать против такого решения.