МВФ выделил новый транш: стало известно, сколько получит Украина

Это уже второй пересмотр программы финансирования

В понедельник, 11 декабря, Международный валютный фонд одобрил пересмотр программы расширенного финансирования (EFF) для Украины. Соответствующее решение было утверждено советом директоров МВФ.

Об этом в Facebook сообщил заместитель исполнительного директора Украины в МВФ Владислав Рашкован. По его словам, полученные средства пойдут на покрытие дефицита госбюджета Украины на 2023 год.

"Как я и говорил: деньги будут. Совет директоров сегодня утвердил второй пересмотр программы расширенного кредитования, который также делает возможным перечисление украинскому правительству третьего транша в размере около 900 млн долл. ", — написал он.

Рашкован подчеркнул, что теперь Украина и МВФ будут работать над подготовкой к третьему пересмотру программы весной 2024 года. Он также отметил, что эта неделя очень важна для Украины и ее будущего.

Напомним, в июне 2023 года Международный валютный фонд одобрил первый пересмотр программы расширенного финансирования Украины. Это позволило нашей стране получить транш в размере около 890 млн долларов.