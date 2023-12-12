"Це реально": Зеленський розкрив Байдену військові плани України на 2024 рік

Український президент озвучив те, що справді під силу ВСУ

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з американським колегою Джо Байденом озвучив плани України на 2024 рік. Поки що остаточної перемоги над росією у них не пролунало.

Про це він сказав під час публічного спілкування у Білому домі. Про те, чи Україна розвиватиме контрнаступальні дії, Зеленський не згадав.

"Наші цілі на 2024 рік зрозумілі – позбавити Росію переваги у повітрі та зірвати їх наступальні операції. Це реально", – заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що Джо Байден схвалив виділення 200 млн доларів на допомогу Україні. Він наголосив, якщо США перестануть надавати допомогу, то Путін зможе перемогти у війні. Напередодні Володимир Зеленський виступив перед Конгресом та окреслив, чому Україні важлива подальша допомога від США та інших союзників.

Також "Телеграф" розповідав про те, що в американській розвідці назвали втрати російської армії "приголомшливими". Тільки загиблих понад три сотні тисяч.