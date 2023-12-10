НАТО проти росії: у Бундесвері заявили про неготовність до гіпотетичної війни

Німеччині потрібно готуватися до дня, коли їй доведеться вести оборонну війну в Європі

Німеччина повинна виправити низку недоліків у підготовці збройних сил країни до оборони німецьких кордонів та союзників по НАТО у разі гіпотетичної війни в Європі. Наразі існують проблеми у готовності Бундесверу до завдань з національної та союзницької оборони.

Про це заявив Генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр, повідомляє німецьке видання Tagesschau. Броєр відзначив, що Бундесвер багато років був зосереджений на "врегулюванні міжнародних криз", а не справжніх бойових завдань.

Водночас зараз на перший план виходять питання захисту меж Альянсу та національних кордонів. Німеччина занепокоєна тим, що російський диктатор володимир путін планує велику війну у Європі, а терористична росія нарощує озброєння.

Генерал зазначив, що часи, які були в Європі до нападу росії на Україну, вже не повернуться. Тому необхідно змиритися із цим та готуватися до того, що одного дня Німеччині доведеться вести оборонну війну у Європі, а Бундесверу – впоратися з нападом росії на країну-члена НАТО.

"У нас немає альтернативи. Ми можемо захистити себе і ми будемо захищати себе", – резюмував Броєр.

Раніше "Телеграф" писав, що Німецька рада з міжнародних відносин (DGAP) попередила, що росія може напасти на країни Балтії, а бойові дії можуть тривати на території самого НАТО вже через 6-10 років.

Також протягом кількох останніх днів сторінками світових ЗМІ пробігла паніка — стали з'являтися статті, де проговорюються різні ситуації, у тому числі що буде у разі поразки України. Так, Economist припускає, що путін може перемогти в України, а Захід робить недостатньо, щоб його зупинити, а The Telegraph попередив, що Європа повинна переозброїтися для перемоги над російським диктатором. Тому "Телеграф" копнув зраду детальніше та розповідає, які настрої нині на Заході.