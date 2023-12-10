Германии нужно готовиться ко дню, когда ей придется вести оборонную войну в Европе.

Германия должна исправить ряд недостатков в подготовке вооруженных сил страны к обороне немецких границ и союзников по НАТО в случае гипотетической войны в Европе. В настоящее время существуют проблемы в готовности Бундесвера к задачам национальной и союзнической обороны.

Об этом заявил Генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер, сообщает немецкое издание Tagesschau. Бройер отметил, что Бундесвер много лет был сосредоточен на "урегулировании международных кризисов", а не настоящих боевых задач.

В то же время, сейчас на первый план выходят вопросы защиты границ Альянса и национальных границ. Германия обеспокоена тем, что российский диктатор владимир путин планирует большую войну в Европе, а террористическая россия наращивает вооружение.

Генерал отметил, что времена, которые были в Европе до нападения россии на Украину, уже не вернутся. Поэтому необходимо смириться с этим и готовиться к тому, что однажды Германии придется вести оборонную войну в Европе, а Бундесверу справиться с нападением россии на страну-члена НАТО.

"У нас нет альтернативы. Мы можем защитить себя и мы будем защищать себя", – резюмировал Бройер.

Ранее "Телеграф" писал, что Немецкий совет по международным отношениям (DGAP) предупредил, что россия может напасть на страны Балтии, а боевые действия могут продолжаться на территории самого НАТО уже через 6-10 лет.

Также в течение последних дней страницами мировых СМИ пробежала паника — стали появляться статьи, где проговариваются разные ситуации, в том числе что будет в случае поражения Украины. Так, Economist предполагает, что путин может победить в Украине, а Запад делает недостаточно, чтобы его остановить, а The Telegraph предупредил, что Европа должна перевооружиться для победы над российским диктатором. Поэтому "Телеграф" копнул измену более подробно и рассказывает, какие настроения сейчас на Западе.