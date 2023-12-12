"Это реально": Зеленский раскрыл Байдену военные планы Украины на 2024 год

Украинский президент озвучил то, что действительно по силам ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американским коллегой Джо Байденом озвучил планы Украины на 2024 год. Пока что окончательной победы над россией в них не прозвучало.

Об этом он сказал во время публичного общения в Белом доме. О том, будет ли Украина развивать контрнаступательные действия, Зеленский не упомянул.

"Наши цели на 2024 год ясны – лишить Россию преимущества в воздухе и сорвать их наступательные операции. Это реально", – заявил Владимир Зеленский.

Напомним, что Джо Байден одобрил выделение 200 млн долларов на помощь Украине. Он подчеркнул, если США перестанут оказывать помощь, то Путин сможет победить в войне. Накануне Владимир Зеленский выступил перед Конгрессом и обозначил, почему Украине важна дальнейшая помощь от США и других союзников.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в американской разведке назвали потери российской армии "ошеломляющими". Только погибших больше трех сотен тысяч.