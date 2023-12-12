Ошеломляющие потери российской армии: американская разведка рассекретила цифры

Американская разведка рассекретила данные во время визита Зеленского в Вашингтон

Российская армия с февраля 2022 года понесла ошеломляющие потери в Украине, но не достигла стратегических целей. До вторжения ВС РФ насчитывали 360 тысяч военнослужащих, однако во время боевых действий было безвозвратно утрачено 315 тыс.

Именно огромные потери заставили РФ укомплектовывать армию за счет заключенных из пенитенциарной системы и мобилизованных граждан. Об этом заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности Адриен Уотсон, пишет New York Times.

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В докладе американской разведки говорится, что РФ потеряла более половины своих танков. До вторжения в феврале 2022 года их было 3500. Но по последним данным, их осталось менее 1300. Огромные потери тяжелого вооружения заставили РФ снимать танки Т-62 с хранения.

"Война на Украине резко отбросила 15-летние усилия России по модернизации своих сухопутных сил. По состоянию на конец ноября Россия потеряла более четверти своих запасов техники сухопутных войск, существовавших до 2022 года, и понесла потери среди своей обученной профессиональной армии", ― говорится в докладе.

Уотсон рассказала, чего стоило России последнее наступление на Востоке Украины. Она потеряла свыше 13 тысяч человек (ранеными и убитыми), а также 220 боевых машин. Надежды на быстрый прорыв не оправдались, ведь ВС РФ встретили жесткое сопротивление ВСУ. В докладе американской разведки говорится, что Украина тоже несет серьезные потери, но не столь большие в сравнении с врагом.

Отметим, что американская разведка рассекретила эти данные в связи с визитом президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Эти сведения должны убедить власти США в том, что официальный Киев нуждается в поддержке.

В Белым доме попросили 50 млрд долларов на дополнительную помощь Украине в сфере безопасности, но многие республиканцы выступают против. Они считают, что победить РФ не удастся. Американская разведка утверждает, что это входит в планы Кремля, так как Россия хочет "переждать", пока Запад не прекратит поддерживать Украину. Тогда Кремль получит явное преимущество, даже несмотря на текущую нехватку солдат и техники.

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