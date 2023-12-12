Зеленский прибыл в Конгресс США: подробности

Украинский лидер проведет ряд встреч

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 12 декабря, днем прибыл в Конгресс Соединенных Штатов Америки. У него в этот день запланировано сразу несколько встреч.

Украинского президента сопровождают лидеры демократической и республиканской фракций в сенате Чак Шумер и Митч Макконнелл. Об этом свидетельствуют кадры из прямой трансляции Sky News.

скриншот видео

Зеленский намерен провести встречу с американскими сенаторами, в ходе которой, вероятно, будет обсуждаться вопрос финансирования Украины. Речь идет о запросе президента Джо Байдена на более 100 миллиардов долларов.

После выступления перед Сенатом у Зеленского состоится встреча со спикером палаты представителей Майком Джонсоном. С ним украинский лидер также будет обсуждать помощь для Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 11 декабря в 19:00 по Киеву Владимир Зеленский приземлился в Соединенных Штатах. В ходе своего визита он проведет ряд встреч. В том числе, он выступил в Университете национальной обороны в столице США. Также у него состоится встреча с главой МВФ Кристалиной Георгиевой. Они обсудят одобрение пакета помощи в размере 900 миллионов долларов.