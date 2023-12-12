Зеленський прибув до Конгресу США: подробиці

Український лідер проведе низку зустрічей

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 12 грудня, вдень прибув до Конгресу Сполучених Штатів Америки.Цього дня у нього заплановано одразу кілька зустрічей.

Українського президента супроводжують лідери демократичної та республіканської фракцій у сенаті Чак Шумер та Мітч Макконнелл. Про це свідчать кадри із прямої трансляції Sky News.

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Зеленський має намір провести зустріч з американськими сенаторами, під час якої, ймовірно, буде обговорено питання фінансування України. Йдеться про запит президента Джо Байдена на понад 100 мільярдів доларів.

Після виступу перед Сенатом у Зеленського відбудеться зустріч зі спікером палати представників Майком Джонсоном. З ним український лідер також обговорюватиме допомогу для України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 11 грудня о 19:00 за Києвом Володимир Зеленський приземлився у Сполучених Штатах. У ході свого візиту він проведе низку зустрічей. У тому числі він виступив в Університеті національної оборони у столиці США. Також у нього відбудеться зустріч із головою МВФ Крісталіною Георгієвою. Вони обговорять схвалення пакета допомоги у розмірі 900 мільйонів доларів.