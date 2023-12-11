Терміновий візит: стало відомо, чому президент Бразилії відмовив Зеленському у зустрічі

Бразильський лідер назвав вагому причину відмови

Президент України Володимир Зеленський спробував терміново зустрітися зі своїм бразильським колегою Лулою та Сілвою, але той відмовився. Український лідер мав лише дві години, і далі він мав полетіти до Аргентини.

Лула да Сілва відмовився від зустрічі із Зеленським, оскільки в цей час брав участь у саміті у Ріо-де-Жанейро. Про це повідомляє видання O Globo.

"Подібна зустріч на авіабазі, без підготовки та без попереднього повідомлення, дуже рідкісна", — сказав журналістам неназваний дипломат.

Терміновий візит Володимира Зеленського здивував бразильців. Вони не очікували, що український лідер відвідає країну та запропонує президентові зустрітися. Тим більше, що лідер України навіть не назвав тему для переговорів.

Але Зеленського не залишили поза увагою. Зовнішньополітичне відомство Бразилії відправило до нього на зустріч міністра Європи та Північної Америки.

"Телеграф" раніше писав, що 10 грудня президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідерами Парагваю, Уругваю та Еквадору. Переговори відбулися у рамках робочого візиту до Аргентини. Український президент також відвідає Вашингтон, щоб зустрітися із главою США Джо Байденом. Головною темою переговорів буде надання військової допомоги офіційному Києву.