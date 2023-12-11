Причини для цього "солідні"

За інформацією російської розвідки, західні партнери нібито все частіше розглядають заміну чинного президента України Володимира Зеленського. Список кандидатів Служба зовнішньої розвідки РФ також оприлюднила.

Про це пише російське ЗМІ "ТАСС", посилаючись на директора розвідки Сергій Наришкіна. Він назвав й причини, які "спонукають" до таких рішень.

Зазначається, що Захід розглядає у ролі наступного президента пʼять кандидатів: головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) генерала Валерія Залужного, голову Головного управління розвідки України Кирила Буданова, колишнього радника глави офісу президента країни Олексія Арестовича, мера Києва Віталія Кличка та голову Офісу президента Андрія Єрмака.

"До служби зовнішньої розвідки надходять перевірені дані про те, що високопосадовці провідних країн Заходу все частіше обговорюють між собою необхідність заміни нинішнього президента України Володимира Зеленського", — зазначив Наришкін. "На Заході вважають, що глава України надто далеко зайшов у створенні собі образу безкомпромісного прихильника війни з Москвою до переможного кінця", — додав він.

Ба більше, російська розвідка довідалась, що така розмова відбувалась у кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС, що відбулася в Брюсселі. Серед причин, які "спонукають" західних партнерів до заміни Зеленського, називаються і нездійснені обіцянки чинного президента перемогти Росію на полі бою, і нескінченне "хамство" українського президента у спілкуванні із закордонними партнерами, також безмежне кумівство і корупція. Проте головним підґрунтям є нібито втрата Зеленським здатності маневрувати у конфлікті з Росією на користь США та союзників.

Раніше "Телеграф" писав, що США та союзники докладають зусиль, у тому числі постачанням озброєння, щоб Україна змогла вести переговори з Росією на вигідних для Києва умовах. Вони прагнуть того, щоб це сталося до кінця 2024 року. У Кремлі вже встигли назвати ці плани "нереалістичними".