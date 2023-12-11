Причины для этого "солидные"

По информации российской разведки, западные партнеры вроде как все чаще рассматривают замену действующего президента Украины Владимира Зеленского. Список кандидатов Служба внешней разведки также обнародовала.

Об этом пишет российское СМИ "ТАСС", ссылаясь на директора разведки Сергей Нарышкин. Он назвал и причины, которые "побуждают" к таким решениям.

Отмечается, что Запад рассматривает в роли следующего президента пять кандидатов: главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерала Валерия Залужного, главу Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова, бывшего советника главы офиса президента страны Алексея Арестовича, мэра Киева Виталия Кличко и главу Офиса президента Андрея Ермака.

"В службу внешней разведки поступают проверенные данные о том, что чиновники ведущих стран Запада все чаще обсуждают между собой необходимость замены нынешнего президента Украины Владимира Зеленского", — отметил Нарышкин. "На Западе считают, что глава Украины слишком далеко зашел в создании образа бескомпромиссного сторонника войны с Москвой до победного конца", — добавил он.

Более того, российская разведка узнала, что такой разговор проходил в кулуарах встречи министров иностранных дел стран ЕС, которая состоялась в Брюсселе. Среди причин, "побуждающих" западных партнеров к замене Зеленского, называются и несбывшиеся обещания действующего президента победить Россию на поле боя, и бесконечное "хамство" украинского президента в общении с зарубежными партнерами, также безграничное кумовство и коррупция. Однако главной основой является якобы потеря Зеленским способности маневрировать в конфликте с Россией в пользу США и союзников.

Ранее "Телеграф" писал, что США и союзники прилагают усилия, в том числе поставки вооружения, чтобы Украина смогла вести переговоры с Россией на выгодных для Киева условиях. Они стремятся к тому, чтобы это произошло до конца 2024 года. В Кремле уже успели назвать эти планы "нереалистичными".