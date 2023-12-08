У США сподіваються на переговори України з Росією вже у 2024-му: у Путіна відповіли

США планують нарощувати виробництво озброєння, зокрема й в Україні

США та союзники докладають зусиль, у тому числі постачанням озброєння, щоб Україна змогла вести переговори з Росією на вигідних для Києва умовах. Вони прагнуть того, щоб це сталося до кінця 2024 року. У Кремлі вже встигли назвати ці плани "нереалістичними".

"Нам би хотілося, щоб наприкінці наступного року українці опинилися на такій позиції, за якої Росії довелося б приймати рішення: сідати за стіл переговорів із прийнятними для України умовами або зіткнутися зі значно сильнішою Україною", — заявив перший заступник помічника президента США з питань національної безпеки Джонатан Файнер під час виступу на Аспенському безпековому форумі.

Він додав, що Україна буде здатна розпочати новий наступ, оскільки спиратиметься на потужнішу промислову базу США та Європи. Нарощуватимуться потужності як їх ВПК, так і самої України. За словами Файнера, Штати працюють над розвитком української оборонної промисловості.

У Кремлі вже відреагували. Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков на брифінгу назвав "нереалістичними" плани, що РФ до кінця 2024 року піде на переговори з РФ на умовах Києва.

Як повідомляв "Телеграф", представник Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу заявив, що рішення про початок переговорів та їх умови з Росією має ухвалювати президент Володимир Зеленський. Україна має вирішувати й те, як і коли закінчиться війна.