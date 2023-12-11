Срочный визит: стало известно, почему президент Бразилии отказал Зеленскому во встрече

Бразильский лидер назвал вескую причину отказа

Президент Украины Владимир Зеленский попытался срочно встретиться со своим бразильским коллегой Лулой да Силвой, но тот отказался. У украинского лидера было всего два часа, и далее он должен был улететь в Аргентину.

Лула да Силва отказался от встречи с Зеленским, так как в это время участвовал в саммите в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает издание O Globo.

"Подобная встреча на авиабазе, без подготовки и без предварительного уведомления, очень редка", — сказал журналистам неназванный дипломат.

Срочный визит Владимира Зеленского удивил бразильцев. Они не ожидали, что украинский лидер посетит страну и предложит президенту встретиться. Тем более что лидер Украины даже не назвал тему для переговоров.

Но Зеленского не оставили без внимания. Внешнеполитическое ведомство Бразилии отправило к нему на встречу министра Европы и Северной Америки.

"Телеграф" ранее писал, что 10 декабря президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидерами Парагвая, Уругвая и Эквадора. Переговоры прошли в рамках рабочего визита в Аргентину. Украинский президент также посетит Вашингтон, чтобы встретиться с главой США Джо Байденом. Главной темой переговоров будет оказание военной помощи официальному Киеву.