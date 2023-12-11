Зеленський з'їздив до Аргентини: названо озброєння, яке може отримати Україна

Підтримка Аргентини стане однією з якорів українського впливу на Глобальному Півдні

Візит президента України Володимира Зеленського до Аргентини це не тільки про нового президента Хав’єра Мілея та його підтримку нашої країни на політичному рівні. Є ще й низка прикладних питань.

Таку думку у коментарі "Телеграфу" висловив керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко. Він вважає, що ці питання можуть бути вирішені за рахунок інтенсифікації наших двосторонніх відносин із Аргентиною.

"Аргентина має потужний ВПК. Так, Україну, крім бронетехніки, можуть у короткостроковій перспективі цікавити виробництво 155-мм снарядів. А аргентинці мають держпідприємство, яке здатне це зробити", — зазначає він і додає "Тож тут ще й вимір військово-технічної співпраці".

Також, експерт нагадав і заяву Хав’єра Мілея, що Аргентина не приєднуватиметься до БРІКС (розширення цієї організації проводять Китай та РФ на противагу ЄС та США). І якщо це підтвердиться відповідними діями, такий хід ще більше зіграє на руку демократичному світу, зазначає Ігор Чаленко.

Плюс – питання щодо підготовки до глобального саміту миру. Підтримка Аргентини стане одним з якорів українського впливу на Глобальному Півдні, наголошує експерт.

Більше про думки експертів щодо аргентинської поїздки Зеленського та очікування від його чергового візиту до США, ви можете дізнатися у повній версії матеріалу "Телеграфа" під назвою " Запасний план допомоги Україні? Чого чекати від візиту Зеленського до Америки "

Раніше ми розповідали про те, що новий президент Аргентини говорив про Україну.