Зеленский съездил в Аргентину: названо вооружение, которое может получить Украина

Поддержка Аргентины станет одним из якорей украинского влияния на Глобальном Юге

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Аргентину это не только о новом президенте Хавьере Милее и его поддержке нашей страны на политическом уровне. Есть еще и ряд прикладных вопросов.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказал руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко. Он считает, что эти вопросы могут быть решены за счет интенсификации наших двусторонних отношений с Аргентиной.

"Аргентина имеет мощный ВПК. Так, Украину, кроме бронетехники, могут в краткосрочной перспективе интересовать производство 155-мм снарядов. А у аргентинцев есть госпредприятие, которое способно это сделать", — отмечает он и добавляет "Так что тут еще и измерение военно-технического сотрудничества".

Также, эксперт напомнил и заявление Хавьера Милея, что Аргентина не будет присоединяться к БРИКС (расширение этой организации проводят Китай и РФ в противовес ЕС и США). И если это подтвердится соответствующими действиями, такой ход еще более сыграет на руку демократическому миру, отмечает Игорь Чаленко.

Плюс – вопрос подготовки к глобальному саммиту мира. Поддержка Аргентины станет одним из якорей украинского влияния на Глобальном Юге, акцентирует эксперт.

Больше о мнениях экспертов касательно аргентинской поездки Зеленского и ожиданиях от его очередного визита в США, вы можете узнать в полной версии материала "Телеграфа" под названием "Запасной план помощи Украине? Чего ждать от визита Зеленского в Америку".

Ранее мы рассказывали о том, что что новый президент Аргентины говорил об Украине.