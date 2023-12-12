Это будет марафон: в Пентагоне оценили контрнаступление ВСУ и дали прогноз

В США обещают предоставить Украине всю необходимую помощь

Силы обороны Украины продолжают тяжелые бои с российскими оккупантами и удерживать линию фронта. Однако Украина сама должна определяться с тем, чего она пытается достичь в рамках контрнаступления.

Об этом на брифинге заявил представитель Пентагона Пэт Райдер. Он напомнил, что президент Владимир Зеленский сказал о намерении продолжать борьбу зимой.

"Да, посмотрите, они продолжают очень жесткую борьбу. Вы слышали, как министр Остин говорил о том, что эта битва и дальше будет тяжелой, которая будет марафоном, а не спринтом. И поэтому пока мы продолжаем видеть все направления, где Украина достигает определенных успехов, а где россияне продвигаются, мы видим движение туда и обратно", – отметил Райдер.

Он также подчеркнул, что США и дальше будут сосредоточены на том, чтобы убедиться, что Украина имеет то, что ей нужно, чтобы иметь возможность удерживать линию фронта и добиваться прогресса. В то же время Райдер отметил, что правительству США необходимо дополнительное финансирование, чтобы обеспечить украинских военных необходимой поддержкой этой зимой.

По его словам, США сосредоточены на долгосрочной оборонной поддержке Украины. Райдер отметил, что именно здесь вступает в игру международная коалиция по поддержке Украины.

Напомним, координатор Совета национальной безопасности США при Белом доме Джон Кирби заявил, что США, вероятно, до конца декабря объявят очередной пакет военной помощи Украине.