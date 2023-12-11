Осталось не так много времени: у Байдена сообщили, когда объявят о новом пакете помощи Украине

Президент США пытается убедить Конгресс одобрить оказание помощи Украине

США, вероятно, скоро объявят очередной пакет военной помощи Украине. Это может произойти до конца декабря.

Об этом во время брифинга заявил координатор Совета национальной безопасности США при Белом доме Джон Кирби. Так он ответил на вопрос журналистов, объявит ли президент Джо Байден о новом пакете военной помощи Украине во время встречи с президентом Владимиром Зеленским 12 декабря.

"Я не хочу опережать президента, но, как вы знаете, у нас осталось не так много недель в этом году, чтобы оказать помощь в обеспечении безопасности. Так что я вполне ожидаю, что мы объявим о дополнительной помощи в области безопасности до конца месяца", – заявил он.

Кроме того, Кирби подчеркнул, что Байден на встрече с Зеленским заверит его, что продолжает добиваться от Конгресса одобрения запроса на оказание помощи Украине. "Нам абсолютно необходимо получить дополнительное финансирование для дальнейшей поддержки Украины", — заявил он.

Напомним, 7 декабря Сенат Соединенных Штатов Америки не дал достаточно голосов для вынесения на голосование законопроекта по дополнительному финансированию военной помощи Украине. Таким образом, документ заблокирован для голосования и не принят. Он предусматривал выделение Украине 61 млрд долларов США как военной помощи.

На следующий день стало известно, что президент США Джозеф Байден и его администрация готовы пойти на компромиссы с Республиканской партией по ужесточению правил пересечения границы мигрантами, на чем настаивают республиканские конгрессмены. Таким образом, Белый дом надеется получить их голоса, чтобы разблокировать помощь Украине. У сторон есть время до 14 декабря, когда Палата представителей и Сенат завершат работу в 2023 году.