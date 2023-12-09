"Если мир устанет, он оставит нас умирать": Елена Зеленская мощно призвала Запад не прекращать помощь

По ее словам, украинцам больно видеть признаки угасания поддержки

Первая леди Украины Елена Зеленская заявила, что Украине грозит "смертельная опасность", если Запад прекратит финансовую помощь. По ее словам, в этом случае украинцев "оставят умирать".

Об этом Зеленская сказала в интервью BBC. Оно состоялось на следующий день после того, как сенаторы-республиканцы в США заблокировали ключевой законопроект о помощи Украине.

"Нам очень нужна помощь. Говоря простыми словами, мы не можем устать от этой ситуации, потому что если мы устанем, мы умрем. А если мир устанет, он просто оставит нас умирать", — отметила первая леди.

Она добавила, что украинцам очень больно видеть признаки того, что желание Запада помочь Украине может угаснуть. Супруга президента подчеркнула, что для нашей страны продолжение помощи — вопрос жизни.

"Для нас это вопрос жизни. Поэтому больно это видеть", — сказала Елена Зеленская.

Напомним, 7 декабря Сенат Соединенных Штатов Америки не дал достаточно голосов для вынесения на голосование законопроекта о дополнительном финансировании военной помощи Украине. Таким образом, документ заблокирован для голосования и не принят. Он предполагал выделение Украине 61 млрд долларов США в качестве военной помощи.

На следующий день стало известно, что президент США Джозеф Байден и его администрация готовы пойти на компромиссы с Республиканской партией по усилению правил пересечения границы мигрантами, на чем настаивают республиканские конгрессмены. Таким образом, Белый дом надеется получить их голоса, чтобы разблокировать помощь Украине. У сторон есть время до 14 декабря, когда Палата представителей и Сенат завершат работу в 2023 году.

Как сообщал "Телеграф", координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что если США прекратят поддержку Украины и Россия придет на границы НАТО, придется начать действовать в соответствии с пятой статьей Альянса и платить кровью американцев. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что Вашингтон прекратит поддержку Киева, это было бы для него большим подарком.