Разведка в курсе: ГУР знает, какие западные СМИ готовят фейки о Зеленском и Залужном

Россия пытается продвигать на Западе нарративы о коррумпированности украинских чиновников

Украинской разведке известно, кто причастен к готовящейся на Западе дезинформационной кампании против высшего военно-политического руководства Украины, в том числе против президента Владимира Зеленского и главкома Валерия Залужного. Главное правление разведки (ГУР) Минобороны Украины имеет список этих средств массовой информации.

Представитель украинской разведки Андрей Юсов сообщил об этом LIGA.net. Однако пока перечень этих СМИ держится в секрете.

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"Мы видим, насколько активно и с каким удовольствием российская пропаганда смакует тему возможного конфликта между военным и политическим руководством Украины. Конечно, она будет разными способами, в разных интерпретациях и дальше пытаться распространять эти тезисы", ― сказал Юсов.

Представитель разведки уверен, что РФ и далее будет продвигать на Западе нарративы о росте коррумпированности среди украинских чиновников, а также о немотивированности военных и гражданских лиц. Все это направлено на то, чтобы внести раскол между официальным Киевом и союзниками.

Среди журналистов, которые будут продвигать выгодные Кремлю нарративы, будут преимущественно те, у кого уже есть опыт работы с Россией. Но разведка Украины в курсе происходящего и будет действовать на опережение.

"Украина работает, в том числе – с партнерами, на опережение подобного рода провокации. Следует понимать, что ИПСО – это далеко не всегда какая-то линейная вещь, когда речь идет о просто платном размещении материала или использовании какого-либо агента влияния. Это всегда комплекс мер, и часто люди могут быть убеждены, что они ничего плохого для страны или европейского сообщества не делают", ― объяснил Юсов.

Ранее российские пропагандисты запустили очередной фейк о ВСУ. На этот раз они заявили о гибели "17-летнего мобилизованного сироты". Но этот обман быстро раскрыли.