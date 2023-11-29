Экс-глава ГУР объяснил, как можно было вычислить отравителей Марианны Будановой

Россияне могли активировать в Украине своих спецагентов

Бывший руководитель Службы внешней разведки Украины и ГУР МО Украины генерал-лейтенант Валерий Кондратюк прокомментировал отравление жены Кирилла Буданова Марианны. По его словам, предотвратить покушение или теракт возможно лишь в том случае, если нападающие следят за жертвой и выдают себя в этот момент.

Об этом он рассказал в комментарии 24 каналу. Валерий Кондратюк добавил, что зачастую перед покушением на убийство или терактом нападающие изучают маршрут жертвы, места, которые она посещает и график.

"Именно в это время они наиболее уязвимы, и их можно обнаружить внешним контрнаблюдением. Если они уже проверили, собрали информацию, дальше они "ложатся на дно", чтобы уже готовить покушение. И ты никогда не узнаешь, когда и в какое время или в какой способ будет это реализовано", – сказал бывший руководитель ГУР МО Украины.

Чтобы сотрудники украинских спецслужб были в безопасности, разведывательные структуры должны хорошо взаимодействовать между собой. Как только стало известно о готовящемся покушении или террористическом акте, информацию сразу же необходимо передать в СБУ, где ее проверят и возьмут в работу.

"Если, например, этот первый круг не сработал, тогда привлечен второй круг – это, непосредственно, уже собственная безопасность", – подчеркнул Кондратюк.

ГУР МО на сегодняшний день можно назвать практически наименее уязвимой структурой для проникновения российских агентов. Этого удалось достичь не сразу. С 2014 года Украина при поддержке западных союзников проводила фильтрации и выявляла российских спецагентов.

"ГУР оставалось наиболее закрытой спецслужбой для рф. И тем ударам или тем мерам, которые сейчас принимаются, россия не может противодействовать. Потому что она не имеет туда доступа", – отметил бывший начальник ГУР МО.

Большая часть агентов российских спецслужб, которые активно проникали в страну при пророссийском руководстве Украины, в начале полномасштабного вторжения прекратила свою деятельность. По словам Кондратюка, они не ожидали такой сплоченности от украинцев и им стало сложнее работать на рф, а со временем сотрудничество и вовсе прекратилось. Однако бывший глава ГУР МО предположил, что агентов могли начать шантажировать.

"Россияне активно пытаются вернуть влияние на вышедшую из-под контроля агентуру", – добавил Валерий Кондратюк.

Напомним, что об отравлении Марианны Будановой стало известно 28 ноября. Жена главного разведчика Украины находится в больнице.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что отравить хотели не Марианну Буданову, а ее супруга. Валерий Кондратюк объяснил, почему так считает.