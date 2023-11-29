Ексголова ГУР пояснив, як можна було вирахувати отруйників Маріанни Буданової

Росіяни могли активувати в Україні своїх спецагентів

Колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України та ГУР МО України генерал-лейтенант Валерій Кондратюк прокоментував отруєння дружини Кирила Буданова Маріанни. За його словами, запобігти замаху або теракту можливо лише в тому випадку, якщо нападники стежать за жертвою і видають себе в цей момент.

Про це він розповів у коментарі 24 каналу. Валерій Кондратюк додав, що найчастіше перед замахом на вбивство чи терактом нападники вивчають маршрут жертви, місця, які вона відвідує та графік.

"Саме в цей час вони найбільш вразливі, і їх можна виявити зовнішнім контрспостереженням. Якщо вони вже перевірили, зібрали інформацію, далі вони "лягають на дно", щоб уже готувати замах. І ти ніколи не дізнаєшся, коли та в який час чи в який спосіб буде це реалізовано ”, – сказав колишній керівник ГУР МО України.

Щоб співробітники українських спецслужб були у безпеці, розвідувальні структури мають добре взаємодіяти між собою. Як тільки стало відомо про замах або терористичний акт, що готується, інформацію відразу ж необхідно передати до СБУ, де її перевірять і візьмуть у роботу.

"Якщо, наприклад, це перше коло не спрацювало, тоді залучено друге коло – це, безпосередньо, вже власна безпека", – наголосив Кондратюк.

ГУР МО на сьогодні можна назвати практично найменш вразливою структурою для проникнення російських агентів. Цього вдалося досягти не одразу. З 2014 року Україна за підтримки західних союзників проводила фільтрації та виявляла російських спецагентів.

"ГУР залишалося найбільш закритою спецслужбою для росії. І тим ударам або тим заходам, які зараз вживаються, росія не може протидіяти. Тому що вона не має туди доступу", — зазначив колишній начальник ГУР МО.

Більшість агентів російських спецслужб, які активно проникали в країну за проросійського керівництва України, на початку повномасштабного вторгнення припинила свою діяльність. За словами Кондратюка, вони не очікували такої згуртованості від українців і їм стало складніше працювати на рф, а згодом співпраця взагалі припинилася. Проте колишній глава ГУР МО припустив, що агентів могли почати шантажувати.

"Росіяни активно намагаються повернути вплив на агентуру, що вийшла з-під контролю", — додав Валерій Кондратюк.

Нагадаємо, що про отруєння Маріанни Буданової стало відомо 28 листопада. Дружина головного розвідника України перебуває у лікарні.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що отруїти хотіли не Маріанну Буданову, а її чоловіка. Валерій Кондратюк пояснив чому так вважає.